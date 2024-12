Si è conclusa dopo poco più di mezz'ora la riunione a tre fra Emmanuel Macron, Donald Trump e Volodymyr Zelensky. I tre si sono mostrati ai giornalisti stringendosi la mano fuori dalla presidenza, prima di entrare nelle auto per raggiungere Notre-Dame per la cerimonia di riapertura della cattedrale. Trump e Zelensky si sono ripetutamente stretti la mano per i fotografi, sorridendo. Il tutto, sotto una forte pioggia che sta cadendo a Parigi.



