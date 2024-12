Von der Leyen annuncia l'intesa Ue-Mercosur, 'giornata storica'

"Questa è una giornata storica, una pietra miliare. Si tratta di un accordo equilibrato e ambizioso". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen annunciando in conferenza stampa il raggiungimento dell'accordo tra Ue e Mercosur.

"Questo accordo è figlio di visioni condivise: nel 1994 il mio predecessore Jacques Delors era qui a Montevideo per condividere visioni comuni. Oggi stiamo trasformando questa visione in realtà. In un mondo sempre più diviso lanciamo un messaggio: dimostriamo che le democrazie possono accordarsi. Non è solo un economia ma una necessità politica, crediamo che la cooperazione porti progresso e prosperità", ha sottolineato von der Leyen, secondo la quale "creiamo un mercato da 700 milioni di persone. Gli accordi commerciali vanno oltre l'economia, riflettono i nostri valori comuni, e l'accordo Ue-Mercusur riflette il nostro impegno contro la deforestazione e per l'attuazione degli accordi di Parigi".

La presidente della Commissione Ue ha evidenziato che l'intesa è "win-win" perché "gli investimenti strategici europei saranno facilitati, e andranno a impattare settori che sono legati alla quotidianità delle persone. E, rivolgendomi agli europei dico: questa intesa è una vittoria per l'Ue. Questa è la realtà".

Positivo il commento dell'Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas: "Oggi abbiamo siglato un accordo storico che crea la più grande zona di libero scambio del mondo: in un momento in cui abbiamo bisogno di notizie positive, questo è un grande sviluppo tra partner di lunga data".

Secondo Kallas "per gli europei si apre una vasta regione con cui commerciare liberamente, compreso l'accesso a materie prime fondamentali, e diminuisce il rischio che i concorrenti ci sostituiscano in nostra assenza. L'accordo crea un mercato per oltre 700 milioni di persone e fa risparmiare alle imprese europee miliardi di euro all'anno in tariffe. Per entrambe le parti, porterà a molti più posti di lavoro e opportunità. Si tratta di una buona politica estera e di un buon giorno per l'Ue e per i nostri partner in America Latina".

"Dopo oltre 20 anni di negoziati, i Paesi del Mercosur e l'Ue hanno raggiunto un accordo politico. Un importante ostacolo all'accordo è stato superato. Questo creerà un mercato libero per più di 700 milioni di persone, oltre a una maggiore crescita e competitività", scrive su X il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Anche il Partito popolare europeo festeggia, per bocca del capo negoziatore sull'accordo del Parlamento europeo Gabriel Mato: "Una pietra miliare storica nel rafforzamento dei legami tra due regioni che condividono valori e ambizioni. È stato un lungo viaggio, culminato in un accordo che riguarda più di 700 milioni di persone. Questo accordo è una buona notizia per i consumatori, la crescita economica e l'occupazione in Europa".

"Questo è un momento storico per l'Europa. Abbiamo appena concluso i negoziati con il Mercosur, creando la più grande zona di libero scambio del mondo, con un mercato aggiuntivo di oltre 260 milioni di potenziali clienti per le merci europee. Semplifica le esportazioni, abbassa le tariffe e fissa gli standard, creando significative opportunità di lavoro e crescita economica in Europa. Si tratta di una spinta estremamente necessaria alla competitività dell'Ue. Dobbiamo ora ratificarlo rapidamente", afferma l'eurodeputato Jörgen Warborn, portavoce del gruppo Ppe per il commercio internazionale.

Non mancano però le posizioni contrarie, a partire dal governo francese, secondo il quale l'annuncio da parte della Commissione europea di un accordo commerciale tra l'Ue e il Mercosur "impegna solo la Commissione". La ministra dimissionaria con delega al Commercio estero, Sophie Primas, ha evidenziato che "oggi non è la fine della storia. Quello che accade a Montevideo non è la firma di un accordo ma semplicemente la conclusione politica del negoziato. E questo impegna solo la Commissione, non gli Stati membri".

Contraria anche la sinistra al parlamento Ue che definisce l'accordo "un colpo devastante per i piccoli agricoltori europei, gli standard di sanità pubblica e gli impegni climatici dell'UE" e "condanna fermamente questo accordo che mette i profitti delle imprese transnazionali al di sopra degli interessi delle persone e del pianeta.

Secondo la copresidente del gruppo The Left e vicepresidente della commissione per il commercio internazionale, "la conclusione dell'accordo di libero scambio con il Mercosur è una vergogna assoluta per l'Ue. Avrà un forte impatto sugli agricoltori che già lottano per guadagnarsi da vivere, rappresenterà un enorme rischio per la salute dei cittadini e danneggerà il clima. Non c'è da meravigliarsi che i sostenitori dell'accordo abbiano compiuto sforzi significativi per tenere all'oscuro cittadini e parlamentari. Non è ancora finita e continueremo a lottare finché sarà necessario per far cadere questo accordo assurdo".

Il co-presidente dei Verdi Ue Bas Eickhout boccia a sua volta l'intesa con la quale, sostiene, la Commissione europea "dimentica il Parlamento europeo. Non sarà facile raggiungere la maggioranza del sostegno al Pe. Questo inizio di una nuova storia potrebbe essere piuttosto breve".

Fonti Ue, 'il testo sul Mercosur non può essere cambiato'

Il testo dell'accordo siglato con i Paesi del Mercosur - Paraguay, Uruguay, Argentina e Brasile - "non può essere cambiato, è stabile ed è il risultato di negoziati minuziosi" che vanno avanti "da oltre 25 anni".

Lo ha chiarito un alto funzionario dell'Ue dopo la sigla dell'accordo con i Paesi del Mercosur, interpellato sulla possibilità di riaprire in futuro il testo dell'accordo raggiunto per convincere Paesi Ue, come l'Italia, contrari ad alcune parti dell'intesa. I negoziati si sono intensificati negli "ultimi sei-nove mesi" e, a detta del funzionario, hanno portato al "miglior risultato" che era possibile ottenere.

