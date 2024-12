Presidente Romania, resterò fino a elezione mio successore

Il presidente pro-Ue della Romania Klaus Iohannis ha dichiarato che rimarrà in carica fino a quando non verrà eletto il suo successore, dopo che la Corte suprema del Paese ha annullato il voto presidenziale appena due giorni prima del ballottaggio. "Resterò in carica fino a quando non verrà eletto un nuovo presidente della Romania", ha affermato Iohannis in un discorso, aggiungendo che un nuovo governo che emergerà dalle elezioni legislative dello scorso fine settimana dovrà essere formato per fissare una nuova data per le elezioni presidenziali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA