Nuovo patto di difesa Mosca-Minsk, 'anche armi nucleari tattiche in Bielorussia'

La Russia e la Bielorussia hanno firmato un nuovo trattato che prevede "garanzie reciproche di sicurezza". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, anticipando l'obiettivo della visita del presidente russo Vladimir Putin a Minsk.

Il nuovo trattato, ha chiarito poco dopo Putin, prevede "l'uso di tutte le forze disponibili", comprese "le armi nucleari tattiche russe" dispiegate sul territorio bielorusso, in caso di pericolo per "la sovranità, l'indipendenza e l'ordine costituzionale della Russia e della Bielorussia, l'integrità e l'inviolabilità dei territori" dei due Paesi.

In quest'ambito, ha aggiunto, i nuovi missili balistici ipersonici russi Oreshnik potrebbero essere dispiegati in Bielorussia a partire dalla seconda metà del 2025."Poiché abbiamo firmato un accordo sulle garanzie di sicurezza con l'uso di tutte le forze e i mezzi disponibili, considero possibile lo schieramento di sistemi come l'Oreshnik sul territorio della Bielorussia", ha detto Putin.

Secondo il presidente, ciò sarà possibile nella seconda metà del prossimo anno, quando la produzione in serie del nuovo missile aumenterà e questo armamento entrerà in servizio nelle forze strategiche russe. In tal caso, ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, i bersagli saranno "designati dalla leadership politico-militare della Bielorussia".

