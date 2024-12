I socialisti trattano con Macron, 'no a un premier di destra'

Negoziati difficili oggi all'Eliseo, dove Emmanuel Macron riceve durante tutto l'arco della giornata i rappresentanti dei vari partiti che potrebbero appoggiare il suo "governo di interesse generale".

All'uscita dall'incontro, il leader socialista Olivier Faure ha annunciato che in giornata il presidente contatterà anche gli altri capi dei partiti del Nuovo Fronte Popolare della gauche: La France Insoumise, i Verdi e i Comunisti. Faure, che per la sua iniziativa di dialogare con Macron si è attirato i fulmini degli altri componenti dell'alleanza di sinistra, ha detto lasciando la presidenza: "Noi non parteciperemo in nessun caso a un governo con un primo ministro di destra". Smentendo poi, subito dopo, che il presidente abbia chiesto come precondizione al Ps di rompere l'alleanza con La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon.

Posizioni opposte e speculari dalla destra dei Républicains: "Nessuna opposizione a un primo ministro che non sia dei nostri, a condizione che non ci sia il Ps" nel governo, ha detto un collaboratore di Bruno Retailleau, il ministro dell'Interno. Verranno accettate dai Républicains, partecipazioni al governo "di personalità di sinistra non compromesse con Lfi: Didier Migaud, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve"

Il Partito socialista francese si era detto pronto a discutere oggi con la coalizione macroniana e la destra sulla base di "reciproche concessioni" in vista della formazione di un nuovo governo, dopo la caduta - due giorni fa - di quello di Michel Barnier. Il segretario del Ps, Olivier Faure, che sarà ricevuto a mezzogiorno all'Eliseo, ha precisato ai microfoni di France Info che tale governo nascerebbe sulla base di "un contratto a durata determinata".

All'Eliseo si avvicenderanno rappresentanti della destra e anche della coalizione macroniana. Il tutto, in vista del varo di quello che nel discorso di ieri sera in tv ha definito "un governo di interesse generale". Non sono stati convocati all'Eliseo né il Rassemblement National di Marine Le Pen (RN), né l'estrema sinistra de La France Insoumise (LFI), né ecologisti e comunisti. Macron ha parlato ieri sera di annuncio del nuovo premier "nei prossimi giorni", si parla del fine settimana - dove però sono in programma le celebrazioni per la riapertura di Notre-Dame - o addirittura lunedì.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA