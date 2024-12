Il presidente francese Emmanuel Macron non è riuscito a mantenere il potere e ha portato la prospera Francia in uno stato di profonda crisi. Questa l'opinione espressa dal presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin, come riporta la Tass.

"Il tentativo di Macron di mantenere il potere con ogni mezzo è fallito. L'attuale presidente della Francia ha portato il paese, un tempo prospero, in uno stato di profonda crisi politica ed economica". Volodin ha sottolineato che per la prima volta nella storia della Francia il governo è durato solo 91 giorni.



