Le Pen, 'lascerò lavorare il nuovo premier per la manovra'

Dopo la sfiducia al governo Barnier, Marine Le Pen ha detto che "lascerà lavorare" il prossimo premier a una manovra finanziaria "accettabile per tutti". Con toni moderati in tv, ha spiegato che la caduta di Barnier "non è una vittoria", ma di aver "fatto la scelta di proteggere i francesi". "Non c'era altra soluzione", ha detto, aggiungendo di "non averla presa a cuor leggero". Secondo lei, "Michel Barnier non ha ascoltato le opposizioni quando metteva a punto la sua manovra". "L'immenso amore che ho per la Francia mi ha sempre reso tutto facile, anche se costretta a unire i miei voti con quelli de La France Insoumise".



