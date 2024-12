Macron, dimettermi? Fantapolitica, sto fino alla fine'

Emmanuel Macron respinge con forza le richieste di dimissioni invocate da alcuni membri dell'opposizione. ''Fantapolitica'', ha replicato il presidente da Riad, in Arabia Saudita, assicurando che non ha mai pensato nemmeno un secondo di lasciare l'Eliseo prima della fine del mandato nel 2027. ''Non ha senso, dire queste cose non è all'altezza. Sono stato eletto due volte dal popolo francese", ha dichiarato ribadendo di voler restare ''fino all'ultimo secondo'' al suo posto per ''essere utile al Paese''.



