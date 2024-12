La protesta in Georgia contro la decisione del governo di fermare i negoziati per l'ingresso in Ue fino al 2028 arriva anche nelle scuole: a Tbilisi e anche in altre città come Kutaisi e Porti gli studenti di alcune scuole hanno abbandonato le aule durante gli orari di lezione e hanno protestato. A loro si sono uniti i professori. Lo riporta l'agenzia di stampa georgiana Interpressnews.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA