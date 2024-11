Scholz, 'i passi di Putin internazionalizzano conflitto ucraino'

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito gli ultimi passi di Vladimir Putin in Ucraina "una ulteriore pericolosa internazionalizzazione del conflitto ucraino". Il leader socialdemocratico ne ha parlato nel suo discorso elettorale a Berlino, alla Willy Brandt Haus, sottolineando che "Putin non fa che provocare escalation da tre anni a questa parte". Scholz ha ribadito il forte sostegno tedesco all'Ucraina, che "resterà tale finché l'Ucraina ne avrà bisogno". Poi ha messo in guardia da "chi chiude gli occhi di fronte al pericolo che la guerra ossa coinvolgere anche l'Europa e il mondo intero".



