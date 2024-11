Sánchez al congresso del Psoe, 'il meglio deve ancora arrivare'

"Il meglio deve ancora arrivare.

Bisogna solo continuare ad avanzare. Per senso di responsabilità, per la speranza, per la sinistra": così su X Pedro Sánchez, premier spagnolo e leader del Partito Socialista iberico (Psoe), dopo il suo arrivo al 41mo congresso federale della formazione, in corso fino a domani a Siviglia.

"Con il cuore a Valencia, oggi siamo qui con più voglia, forza e spirito che mai", ha aggiunto Sánchez, facendo riferimento alla tragedia dell'alluvione di fine ottobre e preannunciando "un weekend di riflessione sulle grande sfide del futuro". Il motto scelto dal Psoe per il congresso, rilanciato da Sánchez nel suo post, è "la Spagna sorpassa da sinistra".





