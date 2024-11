Governatore Odessa, 'sostegno a Trump? Ora è prematuro'

"Penso che sia prematuro fare delle dichiarazioni, perché una cosa è ciò che si dice in campagna elettorale e un'altra ciò che si fa quando si entra in carica". Lo ha detto stamani a Venezia il governatore della regione di Odessa, Oleg Kiper, sulla prossima amministrazione Trump negli Stati Uniti.

Kiper guarda al passato, quando "all'inizio dell'attacco della Russia molti sistemi ci sono stati forniti per decisione Usa", per questo motivo "siamo fiduciosi che il rapporto con i nostri alleati possa rimanere invariato".

"Quello che mi è chiaro - ha aggiunto - è che un soldato ucraino è una risorsa incredibilmente vantaggiosa per americani ed europei: dopo quello che abbiamo passato, credo che gli ucraini possano essere un valore aggiunto come partner della Nato", ha concluso Kiper.



