Ucraina: siti energia sotto attacco, regioni in blackout

Il gestore della rete elettrica ucraina Ukrenergo ha attivato programmi di emergenza di interruzione di corrente nel Paese a causa di un massiccio attacco missilistico russo sulle infrastrutture energetiche nazionali, ha reso noto il fornitore di energia elettrica per la regione di Kiev, Dtek Kyivski Rehionalni Elektromerezhi, riportano i media locali. "In conformità con l'ordine di Ukrenergo, sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza. I normali programmi di interruzione di corrente non sono in vigore", si legge in una nota. Gli utenti sono invitati a risparmiare elettricità per contribuire a stabilizzare la rete.

"Il settore energetico è ancora una volta sotto un massiccio attacco da parte del nemico. In tutta l'Ucraina si stanno verificando attacchi agli impianti energetici. L'operatore del sistema di trasmissione Ukrenergo ha urgentemente attuato interruzioni di corrente di emergenza", ha scritto su Facebook il ministro ucraino dell'Energia, German Galushchenko.

Il ministro ha aggiunto che l'entità dei danni verrà valutata non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno, riporta Ukrinform.



