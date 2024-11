I missili a Kiev dividono centrodestra e campo largo in Ue

Il voto sugli emendamenti alla risoluzione del Parlamento europeo a sostegno di Kiev, in particolare sull'uso di missili a lungo raggio e sulla scelta di Biden di colpire in territorio russo, divide la delegazione del Pd e di Forza Italia e spacca anche maggioranza di governo e campo largo. Gli emendamenti contro l'uso di armi a lungo raggio però non passano ed il testo finale viene comunque supportato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Pd e dal verde Ignazio Marino.

Si astengono invece gli indipendenti del Pd, Marco Tarquinio e Cecilia Strada. Contrari invece al testo la Lega ed il Movimento 5 Stelle.



