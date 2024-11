"Oggi è un bel giorno per l'Europa perché il voto mostra la tenuta del centro. Sono molto grata per la fiducia espressa dal Parlamento europeo al nuovo collegio". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa. "Radunerò la mia squadra a partire da lunedì. E ci metteremo al lavoro", ha aggiunto.



