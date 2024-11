Gb, al via il visto elettronico Eta per i viaggiatori extra Ue

Il governo britannico ha introdotto il sistema di visto elettronico a pagamento denominato Eta (Electronic Travel Authorisation), in realtà un permesso di ingresso e transito a pagamento, per i viaggiatori extra Ue che arrivano nel Regno Unito, inclusi quelli provenienti da Paesi come Stati Uniti, Canada e Australia. Come si legge in una nota del ministero dell'Interno, a partire da oggi possono fare richiesta per l'autorizzazione, che diventerà per loro obbligatoria dall'8 gennaio 2025.

L'estensione dell'Eta è programmata da tempo dopo la Brexit anche per i soggiorni di breve durata di vacanzieri in arrivo dall'Unione - con forme di esenzione previste per chi ha un visto di lavoro o risiede regolarmente oltremanica - ma è destinata a scattare direttamente l'anno prossimo. L'Home Office ha infatti ricordato che per i cittadini Ue sarà possibile richiedere l'Eta - utilizzando l'app per smartphone chiamata Uk Eta - a partire dal 5 marzo 2025, con l'obbligo di disporne quando si arriva nel Regno che scatterà dal 2 aprile.

L'autorizzazione di viaggio costa 10 sterline (12 euro), consente ingressi multipli e ha una durata di due anni o fino alla scadenza del passaporto del titolare.



