Weber, con Ecr ampliato il centro, ci dà stabilità

"Oggi c'è un consenso largo, una maggioranza più larga anche con i Verdi, sono contento di questo come leader del Ppe. Ecr è stata cruciale per l'approvazione dei commissari e dei vicepresidenti. Se non ci fosse stato l'Ecr non ci sarebbe stata la nomina di Ribera. Ho ampliato il centro, dai Verdi a Ecr. E oggi questo centro allargato è una realtà. E questo ci assicura stabilità". Lo ha detto il presidente del gruppo popolare del Parlamento europeo, Manfred Weber, in una conferenza stampa a Strasburgo.



