(ANSA-AFP) - PARIGI, 26 NOV - Anne Hidalgo non si candiderà per un terzo mandato come sindaco di Parigi nel 2026 e ha scelto il senatore del PS Rémi Féraud per la sua successione. Lo ha annunciato in un'intervista al quotidiano Le Monde. "Non mi candiderò per un terzo mandato. È una decisione che ho preso molto tempo fa", ha dichiarato, mettendo fine alla suspense durata diversi mesi sulla sua ricandidatura. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA