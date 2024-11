Borrell a G7, Usa hanno loro linea ma europei seguano Cpi

"Vedremo oggi quale sarà il risultato finale delle discussioni ma voglio essere chiaro sul fatto che non c'è alternativa, spero che alla fine saremo in grado di dire chiaramente che gli europei rispetteranno gli obblighi del diritto internazionale. Gli Usa faranno quello che vogliono". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell rispondendo a Fiuggi, alla posizione del G7 sui mandati di arresto.

"Gli europei devono seguire e applicare le decisioni della Corte penale internazionale: non è qualcosa che si può scegliere quanto è contro Putin e rimanere in silenzio quando la Corte è contro Netanyahu", ha ribadito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA