Cirielli, con il Piano Mattei partnership paritaria con l'Africa

"Il piano Mattei è una grande iniziativa del governo per dare un nuovo strumento cooperazione paritaria non predatoria che coinvolga in via bilaterale l'Africa a pieno titolo". Lo ha spiegato il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli in un panel dei Med Dialogues sulla sicurezza economica in tempi di guerra. L'Italia offre "questo nuovo paradigma della cooperazione, che prende il meglio delle imprese pubbliche e private, oltre alla società civile". Oltre ad una "collaborazione con il sistema multilaterale per rimodulare il suo intervento in Africa secondo un modello di compartipazione con i Paesi africani", ha aggiunto Cirielli, ricordando che tutto questo "negli ultimi anni non è stato fatto, e nonostante il fiume di denaro verso l'Africa dall'Occidente i risultati non ci sono stati". E "se cresce l'Africa cresce l'Europa e cresce anche il Medio Oriente".

Sul Medio Oriente l'Italia "è in prima linea", ha ricordato Cirielli. "Sul piano diplomatico, per riportare la pace con la nostra tradizione di equidistanza tra Israele e i suoi vicini.

Sul piano umanitario, con gli aiuti inviati ai civili attraverso ad esempio il programma Food for Gaza". E poi l'Italia è in prima linea anche sul fronte della "difesa della libertà di commercio". A questo riguardo Cirielli ha ricordato che l'Italia, al fianco dei partner Ue, ha dato il via alla missione navale Aspides per porre fine agli attacchi terroristici degli Houthi contro i cargo occidentali, che riducono gli scambi lungo il canale di Suez. Nel breve termine, ha aggiunto, l'obiettivo di un Paese che punta sull'export è combattere "il clima di protezionismo che può contagiare tutto il mondo". "A medio e lungo termine", ha aggiunto, bisogna lavorare per creare "nuove linee di comunicazione" infrastrutturale, ad esempio proprio dal Mar Rosso verso l'Africa. Un continente su cui l'Italia punta anche per l'approvvigionamento di materie prime", ha aggiunto Cirielli.



