Arresti durante il corteo delle donne di Istanbul

Alcune manifestanti sono state arrestate durante un corteo, non autorizzato, nel centro di Istanbul in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Lo riferiscono vari media turchi secondo cui, nonostante il divieto, circa cento manifestanti hanno raggiunto alcune zone del centro, transennato e presidiato dalla polizia in assetto antisommossa, per poi cercare di marciare gridando slogan. Alcuni video diffusi sui social media mostrano momenti di tensione tra manifestanti e agenti, mentre poi un gruppo di dimostranti è riuscito a leggere un comunicato stampa nella zona portuale di Karakoy.

