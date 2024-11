Tajani, sulla Cpi decideremo lunedì al G7 con alleati

"Noi rispettiamo e sosteniamo la Cpi (Corte penale internazionale, ndr) ma siamo convinti che quello che deve svolgere sia un ruolo giuridico e non politico".

Così il ministro degli esteri, Antonio Tajani, a Torino per l'assemblea Anci, a proposito del mandato di arresto per il premier israeliano Netanyahu. "Esamineremo le carte - ha aggiunto - per capire quali sono le motivazioni che hanno portato la Corte a fare questa scelta. Lunedì a Fiuggi comincerà il G7 dei ministri degli Esteri e prenderemo le decisioni insieme ai nostri alleati. Questa è la linea scelta dal nostro presidente del consiglio che io ho il dovere di attuare".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA