Zelensky, non possiamo perdere migliaia di uomini per la Crimea

"Non possiamo perdere decine di migliaia di persone per la Crimea, la penisola potrebbe essere recuperata attraverso la diplomazia". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervistato da Fox News, emittente vicino a Donald Trump. "Capiamo che la Crimea può essere recuperata diplomaticamente, siamo pronti a riportarla indietro per via diplomatica", ha proseguito aprendo in qualche modo al negoziato sulla penisola in mano russa dal 2014. "Non possiamo riconoscere legalmente come russo alcun territorio occupato dell'Ucraina, si tratta delle terre occupate da Putin prima dell'invasione su larga scala, dal 2014", ha aggiunto.



