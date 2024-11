Il ministro della Difesa tedesco Boris PIstorius non si candiderà a cancelliere. È quello che ha dichiarato in un messaggio video ai compagni pubblicato dalla Bild on line, in cui rinuncia esplicitamente alla discesa in campo. Da settimane i socialdemocratici discutono sulla opportunità di candidare Olaf Scholz, a causa dei suo bassi sondaggi, e molti hanno espresso preferenze per il ministro della Difesa.



