Muore Prescott, l'ex vicepremier britannico nel governo Blair

Lord John Prescott, ex vice primo ministro nel governo di Tony Blair, è morto all'età di 86 anni.

Lo riferiscono i media britannici.

Figura nota per la sua franchezza e la verve popolare, Prescott è stato per 10 anni vicepremier sotto Tony Blair, fra il 1997 e il 2007, prima d'essere designato membro della Camera dei Lord nel 2010.

In un comunicato che ne annuncia la morte, la moglie e i due figli di Lord Prescott affermano che era stato ricoverato recentemente in una casa di cura, affetto da Alzheimer.

"Siamo profondamente addolorati nell'informarvi che il nostro amato marito, padre e nonno, John Prescott, è morto serenamente all'età di 86 anni", hanno detto. Prescott si è spento circondato dalla famiglia e dalla musica jazz di Marian Montgomery, si legge nel comunicato della famiglia.



