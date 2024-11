Ambasciata Usa a Kiev, possibile attacco aereo significativo

L'ambasciata americana a Kiev avverte di un "possibile attacco aereo significativo".

"L'Ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha ricevuto informazioni specifiche su un potenziale attacco aereo significativo il 20 novembre", si legge in un comunicato dell'ambasciata sul suo sito web. "Per eccesso di cautela, l'Ambasciata sarà chiusa e i dipendenti sono stati istruiti a trovare rifugio sul posto.

"L'ambasciata degli Stati Uniti raccomanda ai cittadini statunitensi di essere pronti a rifugiarsi immediatamente nel caso in cui venga annunciato un allarme aereo", prosegue il messaggio.



