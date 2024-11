"Scusate, senza troppi dettagli.

L'Ucraina ha capacità a lungo raggio, ci sono droni a lungo raggio di nostra produzione. Ora abbiamo Long Neptunes e Atacms.

Useremo tutto questo". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa con il primo ministro danese Mette Frederiksen, come riportano i media ucraini, nel giorno in cui Kiev ha usato per la prima volta gli Atacms contro la Russia.



