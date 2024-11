Re Felipe e Letizia tornano nelle aree colpite dalle alluvioni

I monarchi spagnoli tornano oggi nelle zone colpite dalle devastanti alluvioni provocate dalla Dana del 29 ottobre, per sostenere le popolazioni e conoscere in prima persona i progressi nei lavori per il drenaggio del fango e per la ricostruzione. Re Felipe VI e Letizia visiteranno i municipi di Chiva, Utiel e Letur, fra i più devastati dalle inondazioni. Nel primo, in particolare, la visita era inizialmente prevista due settimane fa, ma fu sospesa dopo le violente contestazioni nel comune di Paiporta alle autorità, durante il precedente sopralluogo in cui i monarchi erano accompagnati dal premier Pedro Sanchez e dal governatore di Valencia, Carlos Mazòn.

I monarchi saranno accompagnati dal ministro di Politica territoriale, Angel Victor Torres, informa la casa reale.





