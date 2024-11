Gb, 2 agenti incriminati per l'aggressione sessuale a una donna

Due agenti di Scotland Yard sono stati formalmente accusati per l'aggressione sessuale ai danni di una donna nel centro di Londra lo scorso aprile mentre non erano in servizio. Si tratta di Jerome Beasley, 41 anni, e Luke Robinson, 39 anni, entrambi assegnati a un'unità nell'ovest della capitale britannica, che devono comparire mercoledì davanti alla Westminster Magistrates Court.

I due poliziotti sono attualmente sospesi e rappresentano gli ultimi due casi di funzionari della maggiore forza di polizia del Regno Unito finiti in tribunale per gravi violazioni della legge. Si aggiungono ai tanti scandali che hanno colpito la Met Police riguardanti la serie di reati, inclusi omicidio e stupro, compiuti dai suoi uomini in uniforme, oltre alle accuse per la diffusione di razzismo, sessismo e omofobia all'interno della forza. Per ovviare a questa grave situazione, con la conseguente perdita di fiducia dei londinesi, è stato avviato da tempo un vasto giro di vite contro le 'mele marce' che ha già portato all'allontanamento di decine di agenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA