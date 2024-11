Borrell, 'la storia ci giudicherà, Ue dia più aiuti a Kiev'

"Vladimir Putin non è pronto a negoziare ma vuole l'escalation per raggiungere i suoi obiettivi, che sono conquistare e soggiogare l'Ucraina". Lo ha detto l'Alto rappresentante Josep Borrell al termine del Consiglio Esteri. "Forse la nostra risposta sarebbe dovuta essere più ferma e forte sin dall'inizio, nel 2014", ha aggiunto Borrell. "È tempo per l'Ue di assumersi le sue responsabilità strategiche e rafforzare il sostegno all'Ucraina. Oggi dico: la storia ci giudicherà quando dovevamo prendere decisione chiave".





