Turchia, 'siamo stati invitati a essere partner dei Brics'

Il ministro turco del Commercio, Omer Bolat, ha affermato che la Turchia ha ricevuto l'invito per diventare un "membro partner" dei Brics, l'organizzazione delle economie emergenti di cui fanno parte come membri a pieno titolo Russia, Cina, Brasile, India, Sudafrica, Iran, Egitto, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce Yeni Safak.

Nei mesi scorsi Ankara aveva manifestato l'interesse per entrare nel gruppo e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva dichiarato che la Turchia era determinata a "migliorare il dialogo" con i Brics, durante il vertice dell'organizzazione in Russia a fine ottobre.



