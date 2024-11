S&d attacca Weber, sta rompendo l'accordo tra europeisti

"Abbiamo visto che la leadership del Ppe è disposta a mettere a rischio la stabilità delle istituzioni Ue in un clima geopolitico difficile, rompendo l'accordo politico delle forze democratiche filo-europee nel Parlamento europeo per amore di un'agenda distruttiva del Pp spagnolo che attacca la vicepresidente esecutiva designata Teresa Ribera, cercando di farne un capro espiatorio per la sua incapacità di gestire le inondazioni di Valencia. "Di fatto ha preso in ostaggio il Ppe, spingendo l'intera Unione Europea sull'orlo del baratro, nel modo più irresponsabile". Lo scrive la capogruppo S&d, Iratxe García Pérez.



