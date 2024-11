Pe, in plenaria un minuto di silenzio per le vittime di Valencia

"L'Europa è ancora sotto shock e in lutto per le centinaia di persone che hanno perso la vita" durante le "devastanti inondazioni" che due settimane fa "hanno colpito la Spagna orientale e meridionale, distruggendo comunità, cancellando mezzi di sussistenza e uccidendo centinaia di persone". Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo aprendo i lavori della mini plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles, inviando l'Aula a fare un minuto di silenzio per le vittime.

I lavori dell'Eurocamera sono ripresi con un dibattito sulle inondazioni, "sull'urgente necessità di sostenere le vittime, migliorare la preparazione e combattere la crisi climatica", ha detto Metsola, assicurando che l'Eurocamera "resta al fianco della Spagna in questi momenti difficili. Siamo pronti ad aiutare con ogni mezzo il processo di ripresa e ricostruzione, anche attraverso una maggiore flessibilità nell'attuazione dell'assistenza finanziaria", ha concluso.





