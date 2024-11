Musk insiste, 'in Italia decide un'autocrazia non eletta?'

"Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in una democrazia o è un'autocrazia non eletta a prendere le decisioni?". Lo scrive Elon Musk su X tornando sullo stop dei giudici sul caso migranti in Albania.

Musk commenta un post di Ian Miles Cheong, che sul suo profilo si presenta come un influencer social e che scrive: "Al governo di Giorgia Meloni in Italia non sarà consentito espellere gli immigrati clandestini, secondo i giudici che hanno appena respinto la sua decisione. I magistrati hanno sottolineato che l'Egitto ha una pessima reputazione in materia di diritti umani e che pertanto rimandare gli immigrati clandestini dall'Egitto al loro Paese d'origine costituirebbe una potenziale violazione dei loro diritti umani, pertanto non è possibile farlo. I confini dell'Italia rimarranno aperti e ai nuovi europei sarà consentito di invadere per sempre sia l'Italia che l'Europa".

Il post di Ian Miles Cheong è accompagnato da una foto di Giorgia Meloni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA