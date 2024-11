L'Europarlamento terrà una sessione plenaria straordinaria martedì 19 novembre, per celebrare "mille giorni di coraggio e audacia del popolo ucraino". Lo rende noto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, via X, comunicando che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "si unirà a noi per un discorso speciale dall'Ucraina".



