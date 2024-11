La regina Camilla riprende gli impegni pubblici

La regina Camilla, consorte 77enne di Carlo III, colpita la settimana scorsa da "un'infezione toracica di stagione" e costretta precauzionalmente a casa riprende oggi i suoi impegni pubblici. Lo riporta Sky News secondo cui comunque la moglie del sovrano non sarà domani alla première del Gladiatore 2 in programma a Londra per riprendersi del tutto.

Camilla deve partecipare oggi a Clarence House al ricevimento per il Booker Prize, il riconoscimento letterario piu' prestigioso del Regno Unito riservato agli scrittori in lingua inglese di tutto il mondo che vedrà questa sera l'annuncio del vincitore per l'edizione 2024, ma incontrerà gli ospiti per un periodo più breve del previsto. Mentre domani sarà al fianco di re Carlo in un evento per celebrare l'industria televisiva e cinematografica.

Durante la sua assenza di qualche giorno dagli impegni pubblici, Camilla non aveva preso parte domenica al Remembrance Sunday, momento clou delle commemorazioni per i caduti britannici e la fine della Prima guerra mondiale, che aveva visto al Cenotafio di Londra la tradizionale processione guidata dal sovrano con la deposizione di corone di fiori ed era stata suggellata dal ritorno sulla scena pubblica di un impegno cerimoniale ufficiale in rappresentanza della monarchia di Kate, principessa di Galles e moglie dell'erede al trono William, per la prima volta dopo l'annuncio del completamento della sua lunga chemioterapia a settembre e dopo mesi di pesanti problemi di salute.



