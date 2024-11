Per Scholz il voto di fiducia possibile prima di Natale

"Non sono incollato al potere.

Anche io sono del parere che si debba andare quanto prima al voto". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un talk show su Ard, intervistato dalla giornalista Caren Miosga. Alla domanda se la questione di fiducia potrà esser posta prima di Natale ha risposto: "questo è chiaro". Scholz ha poi risposto alla domanda se condivida il giudizio di Friedrich Merz, capo della Cdu, secondo il quale Trump è un "pericolo per la democrazia". "Ho fiducia nel sistema di controllo ed equilibrio tra poteri negli Usa - ha anche aggiunto -. Gli Stati Uniti sono una democrazia da molto più tempo della Germania, bisogna esser cauti nelle dichiarazioni". "Io ballo con chi si trova in sala", ha anche aggiunto.

Il cancelliere si è detto anche "assolutamente convinto" che la Germania non debba dotarsi di armi nucleari.

Infine, invitato a commentare il post di Elon Musk su X in cui gli dava dello "scemo", Scholz ha risposto con una battuta: "Mi fa onore". "Non commento quello che dicono i milionari dell'industria high tech", ha poi aggiunto.



