"Sono indignata per i vili attacchi di ieri sera contro cittadini israeliani ad Amsterdam.

Ho appena parlato con il premier Schoof. Condanno fermamente questi atti inaccettabili. L'antisemitismo non ha assolutamente posto in Europa. E siamo determinati a combattere ogni forma di odio". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.



