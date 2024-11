Incontro russi-ucraini in Bielorussia su temi umanitari

I mediatori russi e ucraini per i diritti umani hanno annunciato oggi di essersi incontrati in Bielorussia per discutere di questioni umanitarie, un contatto raro tra i rappresentanti di Mosca e Kiev dopo più di due anni e mezzo di guerra. "Un incontro paritario ha avuto luogo con la parte ucraina sul territorio della Bielorussia", ha detto su Telegram la mediatrice russa Tatiana Moskalkova. "Sto interagendo con il mediatore russo per risolvere le questioni umanitarie", ha confermato il mediatore ucraino, Dmytro Loubinets, poco dopo l'annuncio del rimpatrio dei corpi di 563 soldati ucraini.



