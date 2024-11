G7 dei ministri degli Esteri a Fiuggi-Anagni il 25 e 26 novembre

Nei giorni 25 e 26 novembre 2024 si svolgerà a Fiuggi-Anagni la Riunione dei Ministri degli Esteri del G7 presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On.

Antonio Tajani.

Si tratta della seconda riunione dei Ministri degli Esteri del G7 ospitata in Italia nel corso del 2024, dopo quella tenutasi a Capri dal 17 al 19 aprile, e la quarta di competenza della Farnesina dopo quelle di Reggio Calabria e Pescara. L'obiettivo dell'incontro è rafforzare il ruolo del G7 come principale forum di consultazione tra le grandi democrazie liberali e come fattore di stabilità di fronte alle grandi crisi in atto a livello globale.

L'agenda dei lavori della Ministeriale di Fiuggi sarà focalizzata sui principali temi al centro del dibattito internazionale, a partire dalla situazione in Medio Oriente, dopo il brutale attacco terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. Tra i temi in discussione, la grave crisi umanitaria a Gaza, la situazione in Libano, quella nel Mar Rosso, l'esigenza di promuovere un orizzonte politico credibile per la regione che garantisca pace e sicurezza, nella prospettiva di "due popoli, due Stati".

È poi previsto un confronto sulla guerra in Ucraina a fronte dell'aggressione della Russia. La Presidenza italiana intende confermare il pieno sostegno del G7 a Kyiv, sul piano militare, politico, economico e finanziario, puntando a una pace complessiva, giusta e duratura. L'Italia ospiterà tra l'altro la Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina il 10-11 luglio 2025.

La stabilità dell'Indo-Pacifico, regione prioritaria per gli equilibri politici e per il commercio mondiale, nonché le principali questioni regionali ed i grandi temi globali troveranno anche spazio nel dibattito.

Per la riunione, l'accreditamento anticipato dei rappresentanti dei media interessati è obbligatorio.

Le richieste dovranno pervenire entro le ore 24:00 (ora locale) di venerdì 22 novembre 2024 attraverso il Portale G7, registrandosi al link https://www.g7-2024.it/ - (Riunione Ministeriale dei Ministri degli Esteri 25-26 novembre, Fiuggi-Anagni, Sezione "Media"), caricando la documentazione indicata.

Si attira l'attenzione sul fatto che i giornalisti e i cine-foto-operatori già accreditati per precedenti Ministeriali G7 dovranno presentare una nuova domanda di accreditamento per la Riunione in questione. Informazioni sul centro stampa, sulle istruzioni per l'accreditamento, sui momenti immagine dell'evento e sulla procedura di richiesta del visto saranno reperibili al sito https://www.g7italy.it, consultando l'apposito Media Handbook.

Si ricorda che è necessario fare richiesta anticipata di iscrizione ai pool scrivendo ad accreditamentostampa@esteri.it.

Il ritiro dei badge Press e Pool avverrà a Fiuggi, al Centro Accreditamento Stampa, la cui ubicazione e orari di apertura saranno comunicati successivamente (v. Media Handbook). Una selezione delle foto e dei video prodotti dagli operatori ufficiali, compresa la foto di famiglia, sarà disponibile in una gallery sul sito della Presidenza Italiana del G7 e sul sito della Farnesina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA