Parigi, 'l'Europa deve prendere in mano il suo destino'

L'Europa deve "prendere in mano il proprio destino" dopo "la possibile vittoria" di Donald Trump alle presidenziali americane, ha dichiarato il portavoce del governo francese. "Questo dovrebbe farci chiedere non cosa faranno gli Stati Uniti, ma cosa è capace di fare l'Europa. In un certo numero di settori assolutamente chiave, difesa, reindustrializzazione, decarbonizzazione, dobbiamo prendere in mano il nostro destino", ha detto Maud Bregeon a Rtl, sottolineando che anche questa risposta è valida indipendentemente dal vincitore.



