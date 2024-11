Erdogan, 'mi congratulo con l'amico Trump per la vittoria'

"Mi congratulo con il mio amico Donald Trump". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, commentando la vittoria del candidato repubblicano nelle elezioni americane. "Spero che le relazioni tra la Turchia e gli Usa si rafforzino e che le crisi e le guerre regionali e globali, in particolare la questione palestinese e la guerra tra Russia e Ucraina, giungano al termine, credo che saranno fatti maggiori sforzi per un mondo più giusto", ha scritto Erdogan in un messaggio su X, augurandosi che il risultato elettorale sia "benefico per il nostro popolo, amico e alleato degli Stati Uniti, e per tutta l'umanità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA