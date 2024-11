Zelensky, 'distrutti quasi 50 droni russi nelle ultime ore'

(V. 'Kiev, 'nella notte 2 missili...' delle 8:26) Tra ieri sera e la notte scorsa le difese aeree ucraine hanno abbattuto quasi 50 droni russi: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Ogni giorno e ogni notte, i nostri difensori del cielo fanno del loro meglio per proteggere lo Stato. Tutti i nostri soldati dei gruppi di fuoco mobili, la nostra aviazione e tutte le unità di difesa aerea dirigono tutta la loro precisione per far perdere il terrore russo, perché sanno quanto sia importante la loro efficacia per mantenere viva l'Ucraina. Grazie, guerrieri!", si legge nel messaggio.

"Solo nella serata e nella notte scorsa, i nostri difensori hanno distrutto quasi cinquanta Uav (droni, ndr) nemici. E questi attacchi avvengono ogni giorno. È importante che in questa lotta costante contro il terrore russo i nostri soldati sentano il sostegno dei loro partner - conclude Zelensky -. Con determinazione, sistemi di difesa aerea, pacchetti di difesa e una pressione costante sull'aggressore. Stiamo facendo di tutto per questo. Sono grato a tutti coloro che lo capiscono e ci aiutano a difenderci".



