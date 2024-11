Sánchez, 10,6 miliardi di aiuti per gli alluvionati

Il governo spagnolo ha approvato un piano di aiuti per cittadini, lavoratori e aziende colpite dall'alluvione di Valencia da 10,6 miliardi di euro: è quanto reso noto ai media dal premier Pedro Sánchez.

In particolare, il leader iberico ha spiegato che sono previsti "aiuti diretti" per cittadini e aziende colpite dall'alluvione di Valencia, "come fatto durante la pandemia di Covid": ad esempio, ci saranno "fino a 72.000 per casi di invalidità" e "tra i 20.000 e i 60.000 per riparare le case danneggiate". Ci saranno anche contributi per mettere a posto elementi interni di abitazioni, locali e comunità residenziali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA