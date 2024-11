Regina Camilla ha infezione toracica e annulla gli impegni

La regina Camilla ha un'infezione toracica e non parteciperà "con suo grande rammarico" agli impegni pubblici previsti questa settimana. Lo ha annunciato Buckingham Palace, secondo cui i medici di corte "hanno consigliato un breve periodo di riposo" alla 77enne moglie di re Carlo. Nella nota di Palazzo si legge che Camilla "spera vivamente di riprendersi in tempo" per partecipare agli eventi del Remembrance Day, in cui si ricorda nel Regno Unito la fine della Prima guerra mondiale avvenuta l'11 novembre del 1918. Non viene precisato quale tipo di infezione abbia la consorte del sovrano ma si trova a casa e viene seguita dai medici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA