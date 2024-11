La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è congratulata Maia Sandu per la sua rielezione in Moldavia, dicendosi "felice di continuare a lavorare" con lei per un "futuro europeo" del Paese. "Ci vuole una forza rara per superare le sfide affrontate durante queste elezioni. Sono felice di continuare a lavorare con te per un futuro europeo per la Moldavia e il suo popolo", ha scritto von der Leyen su X.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA