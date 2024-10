Sanchez a Valencia, la Dana continua, stare attenti

"Grazie a tutti i lavoratori del settore del soccorso: in queste emergenze va sottolineato il ruolo del pubblico, nella ricerca dei sopravvissuti e in aiuto delle personi. Ma dico ai cittadini della zone che la Dana continuerà, non è finita, quindi bisogna stare attenti". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, in visita nelle zone colpite dalle inondazioni.

"Martedì terremo il Consiglio dei ministri e dichiareremo questa zona vittima di calamità naturale: ora però invito tutti a seguire le indicazioni delle autorità. Siamo alla vigilia di un ponte festivo ma invito tutti a stare a casa" ha detto Sanchez. "Tutti i Paesi europei stanno offrendo i loro aiuti e per questo li ringrazio", ha aggiunto.

Il governo spagnolo esprime "il proprio impegno per terra, mare e aria, con tutti i mezzi possibili, per trovare le persone disperse" a causa dell'alluvione, ha ribadito il premier.





