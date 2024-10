Un ragazzo di 11 anni è morto per le gravi ferite riportate in un bombardamento russo sulla città di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. Secondo quanto riferito dalle autorità locali ci sono anche 29 feriti. La bomba aerea guidata ha colpito un edificio in città, distruggendo vari piani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA