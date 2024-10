Von der Leyen, 'nuovo debito Ue per difesa? C'è bilancio'

"Voglio insistere che ci sono solo due modi per finanziare i progetti futuri dell'Ue: i contributi nazionali o nuove risorse proprie per il bilancio europeo. Non ci sono altri modi". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, rispondendo alle domande sulla possibilità di nuovi strumenti di debito comune per finanziare la difesa e la preparazione alle crisi dell'Europa.

"Prima" di parlare di fondi "è importante definire ciò di cui abbiamo bisogno e poi avere la volontà politica di finanziarlo insieme", ha evidenziato, facendo l'esempio di uno scudo di difesa area per l'Ue tra le possibilità priorità comuni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA