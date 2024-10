"Ora ci sono molte falsità che non hanno nulla a che fare con la realtà" e "anche le pubblicazioni più rispettabili non disdegnano queste falsità". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito a un articolo del Financial Times secondo cui Mosca e Kiev hanno avviato trattative per fermare i reciproci attacchi alle infrastrutture energetiche. Lo riferisce l'agenzia Interfax.



